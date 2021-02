IPL 2021: CSK ने चेतेश्वर पुजारा को खरीदा, तो क्रिकेटर ने MS Dhoni के लिए कहा कुछ ऐसा - देखें Video

चेतेश्वर पुजारा ने धन्यवाद देने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसको सीएसके ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. पुजारा बेटी के साथ नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं, 'आईपीएल में वापसी करने की काफी खुशी है. पीली जर्सी में खेलने के लिए तैयार हूं. मैं फिर धोनी भाई के साथ खेलते दिखूंगा. जब मैंने डेब्यू किया, उस वक्त धोनी टेस्ट टीम के कप्तान थे. माही भाई के नीचे खेलने की कई यादें हैं. उनके उनके साथ खेलने के लिए तैयार हूं. आईपीएल की बात करूं, टेस्ट से यह पूरी तरह अलग है. आपको गेयर स्विच करने की जरूरत होती है. अच्छी तैयारियों के साथ मुझे उम्मीद है कि मैं आईपीएल में अच्छा करूंगा.'

देखें Video:

बता दें कि जब सीएसके ने पुजारा को शामिल किया तो दूसरे फ्रेंचाइजियों ने तालियों के साथ इसका अभिवादन किया. पुजारा ने कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वो आईपीएल खेलना चाहते थे. ऐसे में इस बार पुजारा आईपीएल में सीएसके की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे. सोशल मीडिया पर एक बार फिर फैन्स धोनी की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि धोनी के कहने पर ही पुजारा को टीम ने खरीदा होगा.

A round of applause at the @Vivo_India#IPLAuction as @cheteshwar1 is SOLD to @ChennaiIPL. pic.twitter.com/EmdHxdqdTJ