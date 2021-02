IPL Auction 2021: ग्लैन मैक्सवेल हुए मालामाल, RCB ने सवा 14 करोड़ में खरीदा, तो बने ऐसे Memes

ट्विटर पर यूजर्स ने मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर किए, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए. आइए देखते हैं...

ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14.25 करोड़ में खरीदा. मैक्सवेल का बेस प्राइस 2 करोड़ रूपये था. आईपीएल 2020 के ऑक्शन में मैक्सवेल को पंजाब ने 10.75 करोड़ में खरीदा था. 2 करोड़ बेस प्राइस वाले ग्लेन मैक्सवेल को लेने के लिए सीएसके और आरसीबी में होड़ देखी गई, आखिर में आरसीबी ने 14.25 करोड़ में खरीदा. आईपीएल इतिहास के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बने.

बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को KKR ने 3.2 करोड़ में खरीदा. मोईन अली को सीएसके ने 7 करोड़ में खरीदा. स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

आईपीएल नीलामी में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया के 35 खिलाड़ी इस नीलामी में शामिल हो रहे हैं. न्यूजीलैंड के 20, वेस्टइंडीज के 19, इंग्लैंड के 17, दक्षिण अफ्रीका के 14, श्रीलंका के 9 , अफगानिस्तान के 7, नेपाल, यूएई और यूएसए के 1 खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल हैं.