IPL Auction 2021: प्रीति जिंटा ने करोड़ों में खरीदा, तो शाहरुख खान ने बस में ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

बता दें, शाहरुख खान तमिलनाडु की टीम की तरफ से खेलते हैं, उस टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक हैं. जिस वक्त बोली लग रही थी, उस वक्त शाहरुख खान टीम के साथ बस में सफर कर रहे थे. वो खिलाड़ियों के साथ मोबाइल पर ऑक्शन देख रहे थे. उन पर जैसे ही करोड़ों की बोली लगना शुरू हुई, तो खिलाड़ी झूम उठे. वो शाहरुख खान के लिए खुशी मना रहे थे. वहां दिनेश कार्तिक भी मौजूद थे और वो भी खुशी मना रहे थे.

