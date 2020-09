IPL 2020: संजू सैमसन की धमाकेदार पारी देख शशि थरूर ने की धोनी से तुलना, तो गंभीर बोले- 'उसे जरूरत नहीं...' - देखें Video

शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, 'राजस्थान रॉयल्स को क्या शानदार जीत मिली है. मैं संजू सैमसन को काफी समय से जानता हूं और जब वो 14 साल के थे तो मैंने उनसे कहा था कि वो अगले एमएस धोनी हो सकते हैं. वो दिन आ चुका है. आईपीएल में दो शानदार पारी के बाद वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ चुका है.' गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने उनका ट्वीट रि-ट्वीट करते हुए लिखा, 'संजू सैमसन को किसी और होने की कोई जरूरत नहीं है. वो इंडियन क्रिकेट में 'द' संजू सैमसन होंगे.'

Sanju Samson doesn't need to be next anyone. He will be ‘the' Sanju Samson of Indian Cricket. https://t.co/xUBmQILBXv