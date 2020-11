फिर बढ़ा प्रदूषण और दो महीने में ऐसे दिखने लगी दिल्ली, IPS बोला- 'हम लॉकडाउन में ही रहने के लायक...'

आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा ने एक फोटो शेयर की. जहां उन्होंने पहले और अब की तुलना की है. एक तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर काफी धुंधली नजर आ रही है. तस्वीर को शेयर करते हुए आईपीएस ने लिखा, 'दो महीने में दिल्ली, वही जगह...हम लॉकडाउन में ही रहने लायक हैं.'

Delhi, two months apart. Same place...We deserve to be in lockdown.



Pic via @ayeshasoodpic.twitter.com/h7reVXg3HB