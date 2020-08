टीचर ने मजेदार तरीके से बच्चों को पढ़ाया पाठ, IPS बोला- 'मेरा शिक्षक ऐसा होता तो...' - देखें Viral Video

आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा (IPS officer Arun Bothra) ने मजेदार वीडियो शेयर किया है, जहां एक शिक्षक बिहारी भाषा में बच्चों को ऑनलाइन (Online Classes) पढ़ा रहा है. आईपीएस ने टीचर के पढ़ाई की कला की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'अगर मुझे ऐसा शिक्षक मिलता तो मैं यूपीएससी टॉप कर लेता.' वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.

I would have topped the UPSC If I had a teacher like him

इस वीडियो को उन्होंने 27 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 23 हजार से ज्यादा लाइक्स और 5 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. ट्विटर पर कई लोगों ने लोकप्रिय YouTube चैनल 'खान जीएस रिसर्च सेंटर' के पीछे शिक्षक की पहचान की, जिसके लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने उनके शिक्षण के तरीके की प्रशंसा की.

