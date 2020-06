घर के बाहर दिया विज्ञापन, लिखा- 'दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें', IPS बोले- 'सिखाएगा या डकैती कराएगा...'

एक घर के बाहर विज्ञापन देख पंकज जैन खुद को रोक नहीं पाए और फोटो को ट्विटर पर शेयर कर दी. जिसमें लिखा था, 'दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे.' पंकज जैन ने इस पर मजेदार रिएक्शन दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'इंग्लिश सिखाएगा या डकैती.'

उनके इस ट्वीट पर अब तक 17 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर यूजर्स ने फिर और भी कई फनी विज्ञापन शेयर किए. जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. एक यूजर ने फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था, 'हम अंग्रेजी घोलकर पिलाते हैं.'

What about this from Kanpur? English as a syrup. pic.twitter.com/lH3aKDpOXd