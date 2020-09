Covid-19 मरीजों की बर्थडे पार्टी का VIDEO शेयर कर IPS अधिकारी ने कहा- ऐसे नाचें तो हार जाएगा कोरोना

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, “@dalermehndi के गानों पर 2 मिनट नाचने से बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी गायब हो जाती है. @RaipurDist के इंडोर स्टेडियम #COVID19 Hospital में #Birthday पार्टी का नज़ारा. आप भी ऐसे हंसते रहें, दिल खोल कर नाचें, सावधानी बरतें, वायरस हारेगा. Being Happy is the way to beat all Viruses!” इस वीडियो में आप देखिए कैसे वहां मौजूद सभी लोग दलेर मेंहदी के गाने पर मस्ती में झूम रहे हैं. सभी ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और बहुत से लोग अपने मोबाइल से वहां हो रहे डांस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं.

वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां जितने भी कोरोना मरीज हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है और उनकी सोच भी कितनी पॉजिटिव है। तभी वो सबकुछ भूलकर बड़ी मस्ती के साथ बर्थडे पार्टी को एन्जॉय कर रहे हैं. ये बात सच भी है कि अगर आप मन से नेगटिव नहीं सोचते हैं, तो आप किसी भी बीमारी या मुश्किल को बहुत जल्दी हरा सकते हैं.