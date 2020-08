भाषण सुनते हुए शख्स ने किया कुछ ऐसा, अचानक तालियां पीटने लगे लोग, IPS बोला- 'लीजेंड...' - देखें Video

दरअसल शख्स भाषण सुनते हुए तम्बाकू मल रहा था. जैसे ही उसने तम्बाकू मलते हुए हाथ पर जोर से हाथ मारा तो लोगों को लगा कि किसी ने ताली बजाई है. जिसके बाद लोग तालियां पीटने लगे. लोगों को यह तक नहीं पता था कि आखिर तालियां क्यों पीटी जा रही हैं. लेकिन ताली की आवाज सुनकर बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे. लोगों ने भले ही अनजाने में तालियां पीटी, लेकिन इससे भाषण दे रहे शख्स का मनोबल जरूर बढ़ा होगा.

अरुण बोथरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'भाषण के दौरान ऐसे लीजेंड का होना, सच में आशीर्वाद है.'

देखें Video:

Such a blessing to have a legend like this in your audience pic.twitter.com/OCTuU0p7xW