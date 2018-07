सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ईरान ने इंस्टाग्राम पर ‘ डांस वीडियो ’ डालने के मामले में एक किशारी को हिरासत में लिया गया है. जिससे पूरी दुनिया में लोग हैरान हैं. उसकी वीडियो को लाखों लोगों ने देखा था. सरकारी टीवी चैनल ने शुक्रवार को एक वीडियो दिखाया जिसमें मेदेह होजब्री (18) ने नियमों का उल्लंघन करने की बाद स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ऐसा जानबुझकर नहीं किया. यह स्पष्ट नहीं है कि उसने यह बयान दबाव में दिया है या नहीं.''मेदेह ने अपने अकाउंट पर करीब 300 वीडियो डाले हैं जिनमें से कई में वह नृत्य करती नजर आ रही हैं. वीडियो में उसने अनिवार्य इस्लामी हिजाब नहीं पहना है. इंस्टाग्राम पर उसके करीब 43,000 फॉलोअर्स हैं.

#Iran just arrested a teenage girl #MaedehHojabri because of her dance and performances video. Before 40 years ago, dance were taught in school in Iran but after the Islamic revolution 1979 it became a big crime! pic.twitter.com/n68l7enKx1