ईरान में लड़का-लड़की ने छत के कोने में बैठकर किया Kiss, वायरल फोटो देख पुलिस ने किया कुछ ऐसा...

राजधानी के पुलिस प्रमुख होसैन रहिमी ने अर्द्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNA के हवाले से बताया, "इस व्यक्ति को तेहरान की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है." उन्होंने कहा, "हम इस व्यक्ति और उसके साथी के नियम तोड़ने वाले और अशिष्ट व्यवहार के खिलाफ हैं और पुलिस और न्यायपालिका निश्चित रूप से उनसे निपटेंगे.''

अलीरेजा जपालाघी को पिछले सोमवार को गिरफ्तार किया गया था. फोटो में मौजूद महिला को गुरुवार को हिरासत में लिया. उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग एथलीट अलीरेजा जपालाघी के समर्थन में हैं और सरकार से उनको रिलीज करने की अपील की जा रही है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Iranian authorities arrested Alireza Japalaghy, a parkour sportsman, after he posted this picture. Police is now looking for the woman as well.

Can you define their crime? pic.twitter.com/SU0k8M2d2q