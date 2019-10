ATM मशीन से नहीं निकले पैसे तो चोर ले आए JCB, ऐसे ले गए उखाड़कर, देखें Viral Video

आयरलैंड (Ireland) में चोरों ने एटीएम मशीन चुराने के लिए कुछ ऐसा किया कि हर कोई हैरान रह जाए. इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. चोर मास्क पहनकर गैस स्टेशन पहुंचे और जेसीबी से एटीएम मशीन उखाड़ दी और उसे कार में रखकर ले गए. इस वीडियो को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क RT ने ट्विटर पर शेयर किया है. चोरों के इस गैंग की हरकत से सभी हैरान हैं. लोग तरह-तरह के रिएक्‍शन दे रहे हैं.

देखें VIDEO:

Masked thieves rip an ATM out of a building with a construction claw pic.twitter.com/ZQiELN1IgZ