इरफान पठान से शख्स ने कहा- 'फ्लॉप गेंदबाज हो, इसलिए हुए बाहर..' - क्रिकेटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

इरफान पठान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अक्टूबर 2012 में खेला था. उन्होंने इस साल जनवरी में क्रिकेट से संन्यास लिया है. हालाँकि, बहुत से प्रशंसकों का मानना है कि इरफान को अधिक मैच खेलना चाहिए था. ऐसे ही एक प्रशंसक ने ट्विटर पर खेल के तीनों प्रारूपों में इरफान पठान के आखिरी मैचों के बल्लेबाजी के आंकड़े पोस्ट किए. उन्होंने इरफान के भारतीय टीम से बाहर होने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया.

. @IrfanPathan's batting🏏in last innings in each format:



Test: Apr 5,2008 vs SA

Batted @ 7

1st innings : 21* (top scorer)

2nd innings: 43*



ODI: Aug 4,2012 vs SL

Batted at 8

Runs:29*



T20I: Sep 28,2012 vs AUS🇦🇺

Batted as opener

Runs:31 (top scorer)



pic.twitter.com/9TxFAG9IR4 — Amal Sudhakaran (@amal_sachinism) May 16, 2020

उन्होंने ट्वीट में बताया कि टेस्ट, वनडे और टी-20 के आखिरी इंटरनेशनल मैच में इरफान पठान ने कितना शानदार परफॉर्म किया था. कुछ ही घंटे बाद इरफान पठान ने रिप्लाई दिया. उन्होंने लिखा, 'अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेल स्टेन और मॉर्कल जैसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ ऑलराउंडर के तौर पर नाबाद 63 रन बनाएं और वो आपका आखिरी मैच साबित हो.'

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 16, 2020

नीचे एक यूजर ने एक कमेंट किया और इरफान पठान का मूड खराब कर दिया. उसने लिखा, 'लेकिन आपने टेस्ट मैच में विकेट नहीं मिले थे. मुझे लगता है कि खराब गेंदबाजी के कारण आपको ड्रॉप किया गया था न कि बल्लेबाजी के कारण.' जिस पर इरफान पठान ने मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'क्या मैं अकेला था जिसे उस मैच में विकेट नहीं मिले. जहां तक आप नहीं जानते हैं कि इस टेस्ट मैच से पहले मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला था. शायद आप उस समय पैदा नहीं हुए होंगे.'

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 16, 2020

इरफान ने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने क्रमशः 100, 173 और 28 विकेट हासिल किए. उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट में 1105 रन, वनडे में 1544 और सबसे छोटे प्रारूप में 172 रन बनाए.