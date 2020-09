महिला गिरी और बंद हो गई सूटकेस में, ट्विटर पर Troll हो रहा टीवी सीरियल का अजीबोगरीब सीन - देखें Video

वीडियो में, रिधिमा (अभिनेता हेली शाह द्वारा अभिनीत) एक गलियारे के साथ चलती हुई दिखाई देती है, जब वह सूटकेस की तरफ जाती है. एक दीवार से उसका सिर लगता है. वो अचेत होकर सूटकेस में गिर जाती है. फिर एक सफेद दस्ताने पहने एक व्यक्ति को सूटकेस को स्वीमिंग पूल में धकेलते दिखाया जाता है.

एक ट्विटर यूजर ने दो दिन पहले 'इश्क में मरजावां 2' के एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "अगर आपने इन दिनों भारतीय नाटकों में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया है।"

देखें Video:

In case you haven't noticed what's happening in indian dramas these days. pic.twitter.com/5GfrCjYY5r