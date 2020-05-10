इजरायल में तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रखा गया Tagore, देखें Viral Photo

रविंद्र नाथ टैगोर की किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है. पूरी दुनिया उन्हें टैगोर के नाम से जानती है

इजरायल में तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रखा गया Tagore, देखें Viral Photo

इजरायल में तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रखा गया Tagore

नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है. पूरी दुनिया उन्हें टैगोर के नाम से जानती है. टैगोर के बर्थडे पर इजरायल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहां के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है. यह हर भारतीय के लिए बेहद गर्व की बात है. हाल ही में इजरायल इन इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, टैगोर की याद में यहां के तेल अवीव की स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर रख दिया गया है.

बता दें कि 1961 में तेल अवीव नगर पालिका ने टैगोर के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम रखने का फैसला किया था. इस बात की जानकारी जैसे ही इजरायल ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से दी, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, नोबेल पुरस्कार के विजेता रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन इजरायल के तरफ से यह बेहद खास गिफ्ट है.

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