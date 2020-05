इजरायल में तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रखा गया Tagore, देखें Viral Photo

नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है. पूरी दुनिया उन्हें टैगोर के नाम से जानती है. टैगोर के बर्थडे पर इजरायल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहां के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है. यह हर भारतीय के लिए बेहद गर्व की बात है. हाल ही में इजरायल इन इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, टैगोर की याद में यहां के तेल अवीव की स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर रख दिया गया है.

We honor #RabindranathTagore today and every day, as we named a street in Tel Aviv in memory of his valuable contribution to mankind. pic.twitter.com/ZH826Ot0aP

बता दें कि 1961 में तेल अवीव नगर पालिका ने टैगोर के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम रखने का फैसला किया था. इस बात की जानकारी जैसे ही इजरायल ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से दी, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, नोबेल पुरस्कार के विजेता रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन इजरायल के तरफ से यह बेहद खास गिफ्ट है.

আজ ২৫শে বৈশাখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে তাকে স্মরণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ইজরায়েল কে।

I would like to express my sincere thanks to Israel for remembering World Poet Nobel Laureate Rabindranath Tagore on his 159th birthday, 25th of Baishakh. — Saaheb S. (@saaaaaheb) May 8, 2020

Street! — Israel ישראל (@Israel) May 7, 2020

Thanku israel.u r, will be a true friend always ???????????? — Poornima (@Poornim53171329) May 7, 2020

Thank you for your gesture. As someone inspired by Tagore, my heart is filled with gratitude. — S S Bhattacharyya (@happyshankha) May 7, 2020

Thank you, #Israel@netanyahu, for honouring, Gurudev Rabindranath Tagore, one of the greatest intellectuals of the world of all time. Tagore is to India what the great sage Haim Nachman Bialik is to Israel. — हीरामनHeeramanतिवारीTiwari ???????? (@heeraman98) May 7, 2020