Gucci का 'उल्टा चश्मा' बिक रहा है 45 हजार रुपये में, लोगों ने जमकर किया Troll, बोले- 'यह क्या मजाक है...'

पोरोकिस्टा खाकपोर नाम की एक ट्विटर यूजर ने कई ट्वीट्स किए. जहां फैशन ब्रांड इस चश्मे को बेच रहा है. इन ट्वीट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गुच्ची आप ऐसा क्यों कर रहे हो.' अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैं समझ सकती हूं कि यह साल कितना कठिन है.'

It's been a rough year i get it — porochista khakpour (@PKhakpour) December 9, 2020

पोरोकिस्टा खाकपोर ने चश्मे की और भी तस्वीरें शेयर कीं और इसकी कीमत का घुलासा किया और इसे सबसे बेकार बताया.

कई लोग खाकपोर से सहमत थे और पोस्ट वायरल होने के बाद, कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भी सनग्लास डिजाइन के लिए ब्रांड को ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगा कि चश्मे को उल्टा रखा गया है, लेकिन यह सच में उल्टा चश्मा है.' लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I thought they just turned the glasses upside down for the photo. But no, the 'inverted eyeglasses' are an actual product. https://t.co/7FH698dfiW — RealityTC (@RealityTC) December 11, 2020

Looks normal to me pic.twitter.com/EnooKWLygD — #cancelrent guy (@cholent_lover) December 10, 2020