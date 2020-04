गरीबों की मदद के लिए लोगों ने घर की बालकनी से टोकरी में खाना रखकर लटकाया, देखिए तस्वीरें

'द गार्जियन' के मुताबिक गरीब लोगों की मदद के लिए इटली के नेपल्स में रहने वाले लोगों ने खास उपाय निकाला है. नेपल्स के स्थानीय लोग घर की बालकनी से खाने की टोकरी लटका कर गरीबों को बुलाकर खिलाते हैं. पास्ता, टमाटर, फलियां, ब्रेड जैसे खाने की चीजेें बास्केट में डालकर नीचे लटका देते हैं और फिर रास्ते से गुजरते हुए गरीब, बेसहारा को देखकर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करते हैं. आपको बता दें कि गरीब लोगों की इस तरह से सहायता करने की शुरुआत एंजेलो पिकोनिक नाम के व्यक्ति ने की थी.

In Naples, people are starting to hang baskets from balconies for less fortunates who can't work due the lockdown. The sign says "if you can, put something inside. If you can't, take something". It's called "supportive basket" and it's based off an ancient tradition of the city. pic.twitter.com/RCxViTFkgb

एंजलो ने Askanews से खास बातचीत में बताया कि मुझे यह करने की प्रेरणा तब मिली ''जब मैंने एक होमलेस के साथ खाना खाया. मैंने खाना खाते हुए उस आदमी से पूछा कि आप भूखे कैसे रह गए? तो उसने कहा कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कैंटीन बंद कर दिया गया है. तभी मैंने सोचा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर भी मैं इन लोगों के लिए जो बन पाएगा करूंगा. मैंने अपने पड़ोसियों को भी यह काम करने के लिए प्रेरित करता रहता हूं.