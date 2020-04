इटली में कोरोना के खौफ के बीच खिड़कियों पर आए लोग, साथ गाया ये गाना... देखें Viral Video

एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, ''यह गाना सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.'' गौरतलब है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच इटली (Italy) के लोगों ने 25 अप्रैल को 75वीं लिबरेशन डे (Libreation Day) मनाया. इस खास मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करते हुए वहां की जनता ने अपने घर के बालकनियों और खिड़की पर खड़े होकर 'बेला चाओ..' गाया.

बता दें कि दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान नाजी जर्मनी से इटली को मुक्ति मिलने की खुशी में हर साल 25 अप्रैल को 'लिबरेशन डे' के रूप में मनाते हैं.

इटली के लोगों ने 1943 और 1945 के बीच फासीवाद-विरोधी प्रतिरोध आंदोलन के दौरान बेला सियाओ का गीत पहली बार गाया. इसके बाद से ही पूरी दुनिया में इस गाने को फासीवाद-विरोधी गीत के रूप में गाया जाने लगा.

