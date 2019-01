How's The Josh : 11 हजार फुट की ऊंचाई, खून जमा देने वाली ठंड और भारतीय जवानों का मार्शल आर्ट, देखें VIDEO

पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है. पहाड़ों में बर्फजारी है और मैदानों में कंपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं. इसी बीच उत्तराखंड के औली में 11 हजार फुट की ऊंचाई में भारतीय-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों का बर्फ के ऊपर और भीषण ठंड में मार्शल आर्ट का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. भारत की सीमा की रक्षा में तैनात इन जवानों के जोश पर मौसम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है. खास बात यह है कि इस दौरान जवानों ने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं पहन रखा है. कई लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी फिल्म 'उरी' का चर्चित डॉयलाग 'How is the Josh' भी याद आ गया है. गौरतलब है कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर तक पहाड़ों में भीषण बर्फबारी हो रही है और कई जगह पारा माइनस से नीचे चला गया है.

#WATCH Indo-Tibetan Border Police personnel practice martial arts at 11000 feet in Uttarakhand's Auli (Sourc:ITBP) pic.twitter.com/ftFOKmmeBa — ANI (@ANI) January 28, 2019

सोमवार को लद्दाख के द्रास में न्यूनतम तापमान शून्य से 31.4 डिग्री कम दर्ज किया गया जो कि मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे (बुधवार तक) मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस अवधि में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.5 डिग्री नीचे, जबकि पहलगाम में शून्य से 13.6 और गुलमर्ग में शून्य से 12.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम तापमान शून्य से 15.6 डिग्री नीचे, जम्मू में 3.5 डिग्री, कटरा में 3.6 बटोटे में शून्य से 2.6 डिग्री नीचे, बनिहाल में शून्य से 0.9 डिग्री नीचे और भदरवाह में शून्य से 5.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.

