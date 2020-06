जंगल में आराम कर रहा था शेर, पीछे से सियार ने खींची पूंछ और फिर... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है. पीछे से दबे पांव सियार आता है और उसकी पूंछ खींचकर भाग निकलता है. चमककर शेर उठता है और इधर-उधर देखने लगता है. जब तक शेर नींद से उठ पाता. तब तक जानवर दूर भाग निकलता है. ये मजेदार वीडियो ट्विटर पर खूब पसंद किया जा रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'प्रलोभन को छोड़कर हर चीज का विरोध किया जा सकता है.'

देखें Video:

One can resist everything except temptation pic.twitter.com/UxIa5Q4tXv