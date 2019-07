खास बातें जगन्नाथ पुरी रथ के दौरान दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया इस दौरान लोगों ने एम्‍बुलेंस के जाने के लिए रास्‍ता बनाया यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया

जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा (Jagannath Puri Rath Yatra) में हर साल लाखों लोगों का जमावड़ा जुटता है. मान्‍यता है कि भगवान जगन्नाथ (Jagannath) का रथ खींचने से पुण्‍य मिलता है. यही वजह है कि भगवान के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु देश-विदेश से लाखों की तादाद में यहां पहुंचते हैं. ऐसे में स्‍वाभाविक है कि इस भीड़ में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने जिस तरह एक एम्‍बुलेंस को जाने का रास्‍ता दिया वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

खबर के मुताबिक 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान करीब 1200 स्‍वयंसेवकों और लाखों भक्‍तों ने एम्‍बुलेंस के जाने के लिए रास्‍ता बनाया. घटना का वीडियो खुद पुरी के एसपी ने ट्वीट किया है, जो जल्‍द ही वायरल हो गया:

1200 volunteers, 10 organizations and hours of practice made this human corridor for free ambulance movement possible during Puri Rath Yatra 2019. pic.twitter.com/zVKzqhzYCw — SP Puri (@SPPuri1) July 6, 2019

ट्विटर यूजर्स ने इस वाकए की जमकर तारीफ की है:

Best thing on twitter today. — ବାଘମାମୁଁ🐯 (@bagha_mamu) July 8, 2019

Wow so pleasing to see — Abhishek Joshi (@theabhijoshi) July 7, 2019

Incrediable ... — Yugabrata (@Yugabrata1) July 7, 2019

Emergency for humanity vs. faith, a great example. — Rajib Mishra (@rlm2162) July 7, 2019

This is great work.Only possible through proper planning amd coordination.

Kuddos to @AMITABHTHAKUR21 Sir who lead the traffic movment during ratha yatra.Thank you Sir. — Santoshkumar (@santcvrce) July 7, 2019

कुछ दिन पहले ही इसी तरह का एक वाकया हॉन्‍गकॉन्‍ग में हुआ था जब प्रदर्शनकारियों ने एम्‍बुलेंस को जाने का रास्‍ता दिया था. जाहिर है कि इस तरह की खबरें इंसानियत पर भरोसा कायम करती हैं.