ट्विटर पर ट्रेंड में है #ISupportDelhiPolice, एक्ट्रेस बोली- 'ये आतंकी हमला है...' आए ऐसे रिएक्शन्स

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) के छात्रों द्वारा नागरिक संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध का मामला तूल पकड़ चुका है. रविवार शाम दिल्ली के जामिया नगर से लगे सराय जुलैना के पास डीटीसी की तीन बसों को आग लगाने से बात शुरू हुई और फिर राजधानी दहल उठी. जामिया के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी में घुसकर उनसे मारपीट की. इस पर कुछ लोग जामिया स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ दिल्ली पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं. ट्विटर पर #ISupportDelhiPolice टॉप ट्रेंड कर रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा (Koena Mitra) ने डीटीसी बस को आग लगाने को आतंकी हमला बताया और दिल्ली पुलिस का सपोर्ट किया.

Dear Jamia students,

these are not protests these are terror attacks! Ab saren victims ban gaye? Public properties jalana students ka kaam hai? #ISupportDelhiPolice#JamiaMilia#CABProtestspic.twitter.com/vOoC1uYt15 — Koena Mitra (@koenamitra) December 16, 2019

कोएना मित्रा ने ट्विटर पर लिखा, ''प्रिय जामिया स्टूडेंट्स, ये विरोध नहीं हैं ये आतंकी हमले हैं. अब सारे पीड़ित बन गए? पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना स्टूडेंट्स का काम है?'' कोएना मित्रा के अलावा कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस को सपोर्ट किया और ऐसे रिएक्शन्स दिए...

#ISupportDelhiPolice

The level of patience which Delhi Police keeping is commendable. pic.twitter.com/gWYAzWww3p — Shubham Sharma (@shubhams4154) December 15, 2019

Law and order should be maintained at every cost, salute to delhi police #ISupportDelhiPolice — Nitin Singh (@nitinmaan) December 16, 2019

#ISupportDelhiPolice

We strongly support the actions of Delhi police.

Sincerely

A Citizen — विक्की यादव (@dharmrakshak0) December 16, 2019

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नागरिकता क़ानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन और छात्रों की बर्बर पिटाई के बाद रात भर पुलिस मुख्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा. कल शाम जामिया नगर में नागरिकता क़ानून के विरोध में प्रदर्शन बेक़ाबू हो गया. कुछ लोग हिंसा और आगज़नी पर उतर आए. अज्ञात लोगों ने डीटीसी की तीन बसों को फूंक दिया और कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई.

इस प्रदर्शन में जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे, लेकिन आगज़नी और तोड़-फोड़ किसने की, ये अभी साफ़ नहीं हो पाया है. आगज़नी और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े जिससे वहां अफ़रातफ़री मच गई.

सड़क पर हो रही हिंसा पर कुछ हद तक काबू पाने के बाद पुलिस बिना इजाज़त जामिया मिल्लिया के कैंपस में घुस गई जहां छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ. पुलिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी घुसी और वहां पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को साथ बेरहमी से मार-पिटाई की. बाद में पुलिस ने छात्रों को कैंपस के बाहर निकाल कर उनके हाथ ऊपर कर सड़क पर उनकी परेड कराई. पुलिस की मार-पिटाई में कई छात्र-छात्राओं को बुरी तरह चोटें आईं हैं. कई छात्र हिरासत में भी लिए गए. हालांकि पुलिस का कहना है कि देर रात सभी छात्रों को छोड़ दिया गया.