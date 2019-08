धारा 370 के ऐलान के बाद वायरल हुई अमित शाह की ये Photo

राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया गया. अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. इसी बीच अमित शाह की एक फोटो वायरल हो रही है. उनके हाथ में एक पेपर है, जिसमें पूरे दिन का एजेंडा लिखा हुआ है. अमित शाह जब संसद में जा रहे थे, तो उनके हाथ में एक पेपर था. इस पेपर की झलकी फोटो में कैद हो गई. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इस तस्वीर को न्यूज एजेंसी एएफपी ने शेयर किया है. इस पेपर में पूरे दिन का एजेंडा लिखा हुआ है. तीन सेक्शन- संवैधानिक, राजनीतिक और कानून-व्यवस्था है. अमित शाह के हाथ में पेपर है जिसमें साफ लिखा हुआ है- राष्ट्रपति को सूचित करना ( informing President), वीपी को सूचित करना (informing VP), कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting), राष्ट्रपति की अधिसूचना (President's notification), राज्यसभा में विधेयक का पारित होना (Passage of bill in Rajya Sabha), राज्यसभा में सुरक्षा (Security in Rajya Sabha)

(अमित शाह के हाथ में था ये पेपर)

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की. अमित शाह ने कहा कि लद्दाख को जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. जम्‍मू-कश्‍मीर भी विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश होगा.

बता दें, जम्‍मू-कश्‍मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा डिविजन लद्दाख है. काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्‍यता मिले. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.