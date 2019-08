जम्मू-कश्मीर से हटी धारा 370 तो ट्विटर पर यूजर्स मना रहे हैं जश्न, बोले- 'सावन में महादेव तांडव मुद्रा में...'

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में हंगामे के बीच धारा 370 हटाने का ऐलान किया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. इस बात का ऐलान होने के बाद ही ट्विटर पर #JammuAndKashmir और #Article370 टॉप ट्रेंड कर रहा है. जहां यूजर्स केंद्र सरकार को बधाई दे रहे हैं और अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

धारा 370 को समाप्‍त किए जाने पर कांग्रेस ने कहा- भाजपा सरकार ने देश का सिर काटा, भारत से गद्दारी की

Proud to be a supporter of Narendra Modi and his team

Ab Mera bhi #JammuAndKashmir

Me ek Ghar hoga

#Article370pic.twitter.com/NiMJT8gpzu — VIPin (@bipin_0501) August 5, 2019

Finally I can buy land, own a property and run a business in #JammuandKashmir#KashmirHamaraHai Congrats #BJP#AmitShahHaiToMumkinHai — Prasad Dharmapuri (@praasadd) August 5, 2019

Me and the Bois on our way to buy properties in Kashmir.#Article370pic.twitter.com/xNEuw0fceg — Vinay Pratap Singh Chauhan (@vinaypratapss) August 5, 2019

#Article370

Land will be Available

In kasmir

Soch rha hu summer ke liye ek plot le hi Lu... pic.twitter.com/tyDg1Iua7P — Adarsh Rai (@AdarshR47821868) August 5, 2019

जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर राज्‍य सभा में भारत के गृह मंत्री ने तीन महत्‍वपूर्ण घोषणा की. पहली घोषणा जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 खत्‍म करने की थी. दूसरी घोषणा लद्दाख को जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग करने की थी और तीसरी घोषणा जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश की थी. धारा 370 हटने के साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर भारत के किसी दूसरे प्रदेश की तरह ही हो जाएगा. वहां से दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान खत्‍म हो जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में AAP तो विरोध में कांग्रेस, जानें कौन-कौन हैं मोदी सरकार के खिलाफ

जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा का स्‍वागत करते हुए शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्‍वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्‍तान का सपना पूरा करेंगे. शिव सेना से राज्‍यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आज जम्‍मू-कश्‍मीर, कल बलुचिस्‍तान, पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर लेंगे. मुझे पूरा विश्‍वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्‍तान का सपना पूरा करेंगे. राष्‍ट्रपति के आदेश के बाद राज्‍यसभा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जम्‍मू-कश्‍मीर को दिए गए विशेष राज्‍य का दर्जा समाप्‍त करने की घोषणा की.