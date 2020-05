पुलिसकर्मी ने गाना गाकर कोरोनावायरस से बचने के लोगों को बताया यह तरीका- देखें VIDEO

इस पुलिसकर्मी का नाम है सोहन रघुवंशी . सोहन रघुवंशी ने अपने गानों के जरिए लोगों से घर में रहने की गुजारिश कर रहे हैं. इस गाने में वह लोगों को कोरोवायरस को लेकर जागरूक करने के साथ यह भी सलाह दे रहे हैं कि, घर पर रहे, मास्क लगाए, समय-समय पर हाथ धोए और सुरक्षित रहें. सोहन के इस गाने को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

#WATCH Jammu and Kashmir: A police personnel, Sohan Raghuvanshi has composed a song to spread awareness about #COVID19. pic.twitter.com/bla7DXVFEA