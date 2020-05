जम्मू स्टेशन के बाहर हाथ में गिटार लेकर पुलिस जवान ने गाया- 'गुलाबी आंखे जो तेरी देखी...'; देखें Video

आपको बता दें कि इस वीडियो को आईपीएस (IPS) ऑफिसर मुकेश सिंह ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'जम्मू ईस्ट के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर' ने Covid-19 में जम्मू से खुलने वाली पहली स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर गाना गाया. कोरोनावायरस (Covid-19) महामारी और ल़ॉकडाउन के बीच यह पहली स्पेशल ट्रेन जम्मू से खोली गई है.

पुलिस कॉप के द्वारा यात्रियों के लिए इस खास पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. और इसी का नतीजा यह है कि शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इस वीडियो पर दिलचस्प कमेंट भी कर रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस खौफ के माहौल में पुलिस जवान का इस तरह से लोगों का मनोरंजन करना बेहद काबिलेतारीफ है. एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, ऐसे माहौल में इस तरह की वीडियो खुशी देती है. बताते चलें कि इस वीडियो को अबतक 16 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है.



Salute and hats off for this gentleman — yogesh joshi (@yogeshjoshi777) May 14, 2020

लोग इस पुलिस कॉप की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, इस जवान की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है.

Woow.... Great job sir... Love u — junaid khursheed Khan (@junaidkhurshe12) May 14, 2020

Fantastic....Amid Performing Continuous Duty for COVID ,What a great Performance by Police Officer for People who are waiting since many days to return home ..... — Shahnawaz Khan ( News Nation) (@nnshahnawaz) May 14, 2020

Superbb ???? — Aasif Khan (@AasifKh57820062) May 14, 2020

This so good and heartening to see in such stressful times... #COVIDWarriors — Ashwani Sharma (@myplacenhistory) May 14, 2020

Wonderful#CoronaWarrior — Dr Ram Chander Sharma Sarpanch with Soul Siot (@DrRamChanderSh1) May 14, 2020

So good!!! — Shah Rukh (@cshahrukhRashid) May 14, 2020