धारा 370 खत्म होने के बाद क्या कश्मीर में बिक रही है जमीन? जानिए Viral Post की सच्चाई

भारतीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया है. दोनों सदन में बिल पास हुआ और जम्मू-कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश बन चुका है. इस बिल के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) दो हिस्सों में बंट जाएगा. इसके अनुसार जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. इसी बीच एक खबर वायरल हो रही है. जिसमें कहा जाता जा रहा है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लाल चौक पर 11.25 लाख में जमीन मिल रही है. इस मैसेज को खूब शेयर किया जा रहा है. लेकिन ये मैसेज पूरी तरह गलत है. सोशल मीडिया पर इस झूठ को फैलाया जा रहा है.

पीएम मोदी ने की थी जिस किसान की तारीफ, उसी ने इस वजह से खा लिया जहर

वायरल मैसेज में लिखा है- 'कश्मीर के लाल चौक रोड पर 11.25 लाख (जीएसटी के साथ) बुक करें जमीन. कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है. लिमिटिड स्टॉक, ज्यादा जानकारी के लिए 9019292918 पर कॉल करें.' ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है. आप इस मैसेज के बहकावे में मत आएं. ट्विटर पर यूजर्स ने मजाक में ट्वीट किए थे कि धारा 370 हटने के बाद वो जमीन खरीदने जा रहे हैं. जिसके बाद ये मैसेज वायरल हुआ था. जिसको लोग वॉट्सऐप के जरिए लोगों पर फैला रहे हैं.

धारा 370 हुई खत्म तो गुस्साए पाक खिलाड़ी अफरीदी, गौतम गंभीर बोले- POK का भी हल निकालेंगे बेटा

Yeah Kashmir Laaal Chowk is a great place to live - no phones, no internet, cut off from reality you can do your yoga under the shadow of guns. Book land now. https://t.co/PksC6UO3wz

Fake Messages for Sale of Property in #Kashmir Go Viral After Scrapping of #Article370.

Anyone can't buy property in J&K yet. "As of now, only #JammuAndKashmir residents can buy property there". pic.twitter.com/9xpRnP0kbF