जम्मू-कश्मीर के शख्स ने बनाया सबसे तेज़ फाइल शेयरिंग ऐप, बोले - चीनी ऐप SHAREit इसके सामने कुछ नहीं

जम्मू-कश्मी के बडगाम के छदूरा के रहने वाले टीपू सुल्तान वानी ने फाइल शेयरिंग मोबाइल ऐप्लीकेशन डेवेलप की है. यह बिल्कुल चीनी ऐप शेयर इट जैसा है. लेकिन इसकी स्पीड इससे भी तेज है. मोबाइल यूजर्स से उनके ऐप को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीपू सुल्तान ने कहा, 'फ़ाइल शेयर टूल ऐप को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. यह 40 एमबी प्रति सेकंड की गति से फाइलों को स्थानांतरित करता है जो हाल ही में प्रतिबंधित चीनी ऐप SHAREit से तेज है.'

J&K: Tipu Sultan Wani from Chadoora, Budgam has developed a mobile application for sharing files. He says, "File Share Tool app has got good response from people. It transfers files at speed of 40 MB per second which is faster than recently banned Chinese app SHAREit." (03.08.20) pic.twitter.com/H5DQ69UeDY — ANI (@ANI) August 3, 2020

एएनआई ने इस ट्वीट को 4 अगस्त की सुबह शेयर किया था, जिसके अब तक हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों ने टीपू सुल्तान की खूब तारीफ की और ऐप की जमकर तारीफ की. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

It seems this kashmiri guys are coming with great talent in recent days,Good going guys keep it up. — Sunil Rai (@SunilRai4) August 3, 2020

App really look good.

There is bit of scope to improve UI/HMI.

Downloaded app and will recommend to friends — Sandip Aralkar (@SandipAralkar) August 4, 2020

Super. Keep it up. — Sunshine Vir Bharath (@SunshineBharath) August 3, 2020

Good initiative — L GURUMURTHY (@guru592006) August 3, 2020