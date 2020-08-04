जम्मू-कश्मीर के शख्स ने बनाया सबसे तेज़ फाइल शेयरिंग ऐप, बोले - चीनी ऐप SHAREit इसके सामने कुछ नहीं

जम्मू-कश्मी (Jammu-Kashmir) के बडगाम (Budgam) के छदूरा (Chadoora) के रहने वाले टीपू सुल्तान वानी (Tipu Sultan Wani) ने फाइल शेयरिंग मोबाइल ऐप्लीकेशन डेवेलप की है. यह बिल्कुल चीनी ऐप शेयर इट (SHAREit) जैसा है. लेकिन इसकी स्पीड इससे भी तेज है.

जम्मू-कश्मीर के शख्स ने बनाया सबसे तेज़ फाइल शेयरिंग ऐप, बोले - चीनी ऐप SHAREit इसके सामने कुछ नहीं

जम्मू-कश्मीर के शख्स ने बनाया सबसे तेज़ फाइल शेयरिंग ऐप

पिछले महीने जून के अंत में भारत सरकार ने TikTok के अलावा 58 चीनी ऐप्स को भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसमें ShareIt, UC Browser, Shein, Club Factory, Clash of Kings, Helo, Mi Community, CamScanner, ES File Explorer, VMate जैसे कई ऐप्स शामिल थे. फाइल शेयरिंग के लिए भारतीय यूजर्स चीनी ऐप शेयर इट का इस्तेमाल करते थे. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के एक शख्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है. उन्होंने शेयर इट से भी तेज फाइल शेयरिंग ऐप तैयार किया है. 

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जम्मू-कश्मी के बडगाम के छदूरा के रहने वाले टीपू सुल्तान वानी ने फाइल शेयरिंग मोबाइल ऐप्लीकेशन डेवेलप की है. यह बिल्कुल चीनी ऐप शेयर इट जैसा है. लेकिन इसकी स्पीड इससे भी तेज है. मोबाइल यूजर्स से उनके ऐप को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीपू सुल्तान ने कहा, 'फ़ाइल शेयर टूल ऐप को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. यह 40 एमबी प्रति सेकंड की गति से फाइलों को स्थानांतरित करता है जो हाल ही में प्रतिबंधित चीनी ऐप SHAREit से तेज है.'

एएनआई ने इस ट्वीट को 4 अगस्त की सुबह शेयर किया था, जिसके अब तक हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों ने टीपू सुल्तान की खूब तारीफ की और ऐप की जमकर तारीफ की. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

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Jammu-Kashmirsharing files AppsSHAREit
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