जम्मू-कश्मीर में लोगों ने कायम की मिसाल, स्ट्रेचर बनाकर पहाड़ी के रास्ते मरीज़ को पहुंचाया अस्पताल

इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) ने अपने ट्विटर हैंडल से मरीज को ले जाते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोग परेशान अवस्था में मरीज को लकड़ी के बने स्ट्रेचर पर बैठाकर और उसको चारों तरफ से पकड़कर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. शेयर के बाद से ही यह वीडियो वायरल हो रहा है. एक तरफ जहां गांव के लोगों की काफी तारीफ हो रही है वहीं प्रशासन के तरफ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से मरीज को अस्पताल ले जाते वक्त मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है.सिर्फ इतना ही नहीं मरीज की जान भी जा सकती है.

#WATCH: A patient was carried on a makeshift stretcher made of wooden logs by villagers to reach hospital due to poor road connectivity in Malwana area of Doda on July 11. District official says,"Road construction is underway. However, inquiry is being done." #JammuandKashmirpic.twitter.com/WRVXROj6KF