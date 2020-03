Janta Curfew: बीच से लेकर चर्च और सड़कों तक कुछ ऐसा है Goa का हाल, देखें Video

कोरोना वायरस (Coronavirus), दुनियाभर में फैला हुआ है. अब तक यह वायरस कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने लोगों को संबोधित करते हुए रविवार को जनता कर्फ्यू की अपील की थी. इसके बाद आज सुबह से ही देशभर के लोगों ने घरों में रहने का फैसला किया गया. इस वजह से अधिकतर सड़कें बिलकुल सुनसान नजर आ रही हैं.

इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपन ट्विटर हैंडल पर गोवा (Goa) की एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में गोवा की बीच से लेकर चर्च और सड़कें सभी बिलकुल सुनसान नजर आ रहे हैं

रविवार सुबह जनता कर्फ्यू शुरू होने से कुछ देर पहले भी पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने लिखा, ''अब से कुछ देर बाद जनता कर्फ्यू शुरू होने वाला है. हम सब इस कर्फ्यू का हिस्सा बनें, जो हमें कोविड-19 से लड़ने की ताकत देगा. आज हम जो कदम उठाएंगे, वो आने वाले वक्त में हमारी मदद करेगा''.

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.



Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.



Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCoronapic.twitter.com/11HJsAWzVf