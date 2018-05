महाराष्ट्र सेक्यूरिटी फोर्स के जवान ने एक बच्ची की जान बचाई. शुक्रवार की शाम को ये घटना घटी. मुंबई की महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से एक बच्ची फिसल गई. जिसके बाद जवान ने बच्ची की जान बचाई. Free Press Journal के मुताबिक, लड़की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच काफी स्पेस था. वहीं पर बच्ची का पैर फिसला और नीचे गिर गई.कुछ सेकंड फिसलने के बाद वो ट्रेन के नीचे की तरफ आने लगी. उसी वक्त जवान आया और उसे बचा लिया. अगर जरा सी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. CCTV फुटेज काफी वायरल हो रहा है. ट्विटर पर रेल मंत्री पियूष गोयल ने वीडियो शेयर करते हुए जवान की तारीफ की. उन्होंने कहा- इस साहसिक कार्य को देखकर काफी अच्छा लगा. हमें महाराष्ट्र सेक्यूरिटी फोर्स पर गर्व है.

Sachin Pol’s bravery & presence of mind saves a toddler from being run over by train at Mahalaxmi railway station, Mumbai. We all are proud of the Maharashtra Security Force Jawan for his exceptionally brave act. pic.twitter.com/c3dZ9PdOkY