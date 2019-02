अजीबोगरीब तरह से आउट हुआ बल्लेबाज, शॉट मारने के बाद हेलमेट में लगी बॉल और... देखें VIDEO

JLT Sheffield Shield में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हिल्टन कार्टराइट अजीबोगरीब तरह से आउट हुए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वो काफी स्लो खेल रहे थे. 45 गेंद खेलकर उन्होंने सिर्फ 3 रन लिए थे. जैशन संगा की लेग स्पिन गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने का सोचा. लेकिन दमदार शॉट खेलने के बाद भी आउट हो गए.

राशिद खान ने 4 गेंद पर लिए चार विकेट, एक के बाद एक डालीं रहस्यमयी गेंदें, देखें VIDEO

Of all the ways to get out #SheffieldShield | #NSWvWApic.twitter.com/iTLUxQ3CfF