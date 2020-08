कोरोना को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए जोधपुर के रेस्ट्रा ने निकाला तरकीब, मेन्यू में शामिल किया, covid करी और मास्क नान

हाल ही में कोलकाता में कोरोना सौंदेश के नाम से मिठाई बेची जा रही है. वहीं मदुरै के रेस्तरां में 'मास्क पराठा' बेंची जाती है. सोशल मीडिया पर इन खाने वाले व्यंजन की फोटो आए दिन वायरल होती रहती है. अब जोधपुर का एक रेस्तरां उसी तर्ज पर एक खास तरह का फूड कॉम्बो पेश कर रहा है. कोरोनावायरस महामारी के डर पर काबू पाने के लिए यह स्पेशल कोरोना डिश बनाए गए हैं. covid करी के साथ मास्क नान.. आने वाले समय में यह दुनिया की सबसे अनूठी व्यंजन साबित होगी.

Overcome the fear of corona with world's first ever invented in corona Pandemic... #covidcurry served with #masknaan. We are super proud of being world's first inventor of these unique concept... the motto behind this dish is to bring awareness about #coronapic.twitter.com/1Bpd0IJowS