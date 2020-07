जॉनी लीवर की बेटी ने धांसू अंदाज में की फराह खान की मिमिक्री, देख कोरियोग्राफर ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में जेमी को फराह खान की आवाज और तौर-तरीकों की नकल करते हुए दिखाया गया है. वो इस वीडियो में फराह के किरदार में हैं और एक्ट्रेस को शीला की जवानी और फेविकॉल सॉन्ग पर डांस करा रही हैं. वो जूम ऑनलाइन क्लासेज के जरिए करीना को फेविकॉल गाने के स्टेप्स सिखा रही हैं और घरेलू काम करती दिख रही हैं.

वह एक ड्रॉअर को ठीक करती हैं, एक दीवार को पोंछती हैं और बहुत कुछ करती नजर आईं. उन्होंने काम के साथ अपने फेमस गानों के सिग्नेचर स्टेप्स भी किए. फराह खान उनकी एक्टिंग देख इतनी खुश हुईं कि उनका वीडियो पोस्ट कर उनकी तारीफ की.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'यह बहुत ज्यादा फनी है. जैमी लीवर तुम कितनी टैलेंटिड हो. तुम्हें मैं जोर से गले लगाना चाहती हूं.'

देखें Video:

This is TOOO FUNNY.. https://t.co/NY2LTqnJ1R@Its_JamieLever Ur sooo talented! Want to hug u n gag u at the same time #ihatemyvoice