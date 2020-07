नीचे से ऐसा नजर आता है Jupiter ग्रह, फोटो देख लोग बोले- 'मुझे तो डोसा लग रहा है...'

फोटो शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'जुपिटर नीचे से कुछ ऐसा नजर आता है.' ट्विटर पर लोगों ने फोटो तो देखी लेकिन कैप्शन पढ़ना भूल गए. ज्यादातर लोग इसे साउथ इंडियन व्यंजन डोसा समझ बैठे. तो किसी ने ग्रह की इस तस्वीर को डोसे की तरह बताया.

This is what Jupiter looks like from the bottom. pic.twitter.com/Dx9UoU7dmm — Learn Something (@Iearnsomethlng) June 27, 2020

इस तस्वीर को 27 जून को शेयर किया गया था, अब तक इस ट्वीट को 34 हजार से ज्यादा लाइक्स और 6 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने नीचे फनी कमेंट्स करना शुरू कर दिया. लोग इसको बिलकुल डोसा की तरह बता रहे हैं. देखिए लोगों ने रिएक्शन्स...

Looks like Dosa pic.twitter.com/ThXJLCNpCI — Sarathchandra Varma (@ivsarathchandra) June 27, 2020

This is called a Dosa, a South Indian food. Lmao so similar to the above picture pic.twitter.com/5IhXfEosBL — Vishnu Sumanth (@vishnu_sumanth) June 27, 2020

Not really. Jupiter looks more like the inside of a giant gobstopper. pic.twitter.com/nU7k4BDLEG — (@DenzPeeps) June 27, 2020