IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा ये 'बॉलीवुड एक्टर', खरीदा इतने लाख रुपये में...

IPL Auctions 2020: आईपीएल ऑक्शन में इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा. सभी फ्रेंचाइजी की नजर विदेशी खिलाड़ियों पर थी. लेकिन उनका फोकस भारत के उभरते खिलाड़ियों पर भी था. इस बार सबसे मजबूत टीम माने जाने वाली मुंबई इंडियंस ने ऐसे खिलाड़ी को खरीदा जो बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुका है. 2013 में आई फिल्म 'काई पो चे' (Kai Po Che) में नजर आए थे. उनको 20 लाख रुपये में खरीदा गया है. उसका नाम दिगविजय देशमुख (Digvijay Deshmukh) है, जिन्होंने फिल्म में 'अली हाशमी' का किरदार निभाया था.

Mumbai Indians में आने पर क्रिस लिन बोले- 'नहीं खेलना पड़ेगा बुमराह को...', फिर मिला जवाब- 'स्वागत है लेकिन...'

फिल्म 'काई पो चे' चेतन भगत की नोवल 'द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ' पर बनाई गई थी. इस फिल्म में 14 वर्षीय दिगविजय ने लोकल बॉय का किरदार निभाया था, जो सुशांत सिंह राजपूत से क्रिकेट सीखते हैं. द हिंदू की खबर के मुताबिक, वो क्रिकेट खेलना जानते थे, इसलिए उनको ये रोल मिला था. अब मुंबई इंडियंस ने उनको 20 लाख रुपये में खरीदा है.

IPL Auction 2020: KKR ने 20 लाख में खरीदा 48 साल का खिलाड़ी, बोले- 'मैं 20 साल का जवान हूं...'

Guyssss!!



Remember that kid in Kai Po Che whom @itsSSR trains and helps him to become an international cricketer?



He is now picked up by @mipaltan for 20 lakhs. His name is Digvijay Deshmukh... What a story! #IPLAuction#IPL2020pic.twitter.com/k0Lsz4VwOh — Vinesh Prabhu (@vlp1994) December 19, 2019

6 साल पहले अली का किरदार निभाने वाले दिगविजय अब मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलकर अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं. उन्हें आईपीएल नीलामी में 20 लाख रुपये में साइन किया गया है. दिग्विजय ने कहा, ''हां, मैं दिग्विजय हूं और मैंने फिल्म 'काई पो चे' में 'अली' के रूप में काम किया है. लेकिन मैं कभी एक अभिनेता नहीं था और हमेशा से एक क्रिकेटर रहा हूं. अब मैं धीरे-धीरे अपने सपने को साकार कर रहा हूं.''

IPL Auction में छाई ये Mystery Girl, जानिए कौन हैं जो लगा रही थी खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली...

There is magic in life sometimes.



The boy who acted as Ali, the gifted cricketer in Kai Po Che (The 3 mistakes of my life), was just selected by the Mumbai Indians to play the IPL in real life.



Congratulations Digvijay Deshmukh! — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 21, 2019

Digvijay Deshmukh is SOLD to @mipaltan for 20L #IPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2019

उन्होंने कहा, ''जब कोई मुझे एक्टर कहता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं एक्टर नहीं, बल्कि एक क्रिकेटर हूं. मैंने वो फिल्म इसलिए की, क्योंकि उसमें मेरे अधिकतर सीन क्रिकेट से संबंधित थे. मुझे कई टीवी विज्ञापन भी मिले. लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस क्रिकेट पर था और मुझे एक बड़ा खिलाड़ी बनना था. मेरे परिवार ने भी इसमें मेरा पूरा सपोर्ट किया.

'IPL की मिस्ट्री गर्ल' ने हैट्रिक लेने वाले दीपक चाहर के लिए लिखी ऐसी बात, बोलीं- 'मुझे गर्व है कि तुम...'

देशमुख ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2019-20 सत्र में महाराष्ट्र के लिए पदार्पण किया और उन्हें 7 मैचों में 9 विकेट लेने के लिए पुरस्कृत किया गया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत में 83 रन बनाते हुए छह विकेट झटके.