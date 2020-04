लॉकडाउन में डिलीवरी ब्वॉय बनकर दो मुंह वाला सांप बेचने निकले, पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो...

बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया. वो डिलीवरी ब्वॉय बनकर दो मुंह वाला सांप बेचने की कोशिश कर रहे थे. वो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के कर्मचारी बनकर बाहर निकले थे. कागलीपुरा रेंज के वन अधिकारी को शिकायत दी गई है. केस दर्ज कर लिया गया है.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि शख्स डिलीवरी बैग से बड़ा सा सांप निकाल रहा है, जिसके दो मुंह हैं.

Karnataka: Central Crime Branch (CCB) Bengaluru has arrested 2 people who were trying to sell a two-headed snake under the cover of being delivery boys for an online delivery service. A complaint has been given to Range Forest Officer, Kaggalipura range. Case has been registered. pic.twitter.com/wSN21Behxk