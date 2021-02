तेंदुए के साथ बाथरूम में फंस गया कुत्ता, परिवार ने दरवाजा किया लॉक और फिर... देखें Viral Photos

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने तस्वीर शेयर की और घटना की जानकारी दी. उनके द्वारा साझा की गई तस्वीर में बाथरूम के दरवाजे के पास बैठे कुत्ते को दिखाया गया है, जबकि तेंदुआ भारतीय टॉयलेट कमोड के पास कुछ दूरी पर बैठा है. बाथरूम के एस्बेस्टोस को हटाने के बाद तस्वीर ऊपर से कथित तौर पर दिखाई गई है.

तेंदुए को पकड़ने के प्रयासों के बावजूद, वह लगभग 2 बजे भागने में सफल रहा और कुत्ते को जीवित बचा लिया गया. स्थानीय लोगों ने कुत्ते की पहचान बोलू के रूप में की है. हालांकि, कई ने यह भी सोचा कि तेंदुए ने कुत्ते पर हमला क्यों नहीं किया.

प्रवीण कासवान ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर कुत्ते का एक दिन होता है. कल्पना करें कि यह कुत्ता एक शौचालय में तेंदुए के साथ घंटों तक फंसा रहा. और जीवित निकल गया. यह केवल भारत में होता है.'

Every dog has a day. Imagine this dog got stuck in a toilet with a leopard for hours. And got out alive. It happens only in India. Via @prajwalmanipalpic.twitter.com/uWf1iIrlGZ — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 3, 2021

इस घटना ने नेटिज़न्स से मिश्रित प्रतिक्रियाओं को आकर्षित किया है, जिसमें लोग विभिन्न चिंताओं को दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ने मजाकिया चुटकुलों को क्रैक करने का अवसर नहीं छोड़ा. जबकि कुछ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमें कैसे जंगली की भूमि का अतिक्रमण करने के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को यह जानने के लिए अधिक उत्सुक थे कि कुत्ते कैसे जीवित निकला.

It's also sad and scary. We are encroaching everywhere. Neither leopard's faults nor dog's. — Biplab Debbarma, CFA (@Biplab_Debbarma) February 3, 2021

Leopard was not hungry — Akhila Raghupathi (@akhila_surendra) February 3, 2021