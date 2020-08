पत्नी की सड़क हादसे में हुई मौत, तो उद्योगपति ने बनवाया मोम का पुतला, घर में ऐसे किया स्वागत - देखें Video

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए श्रीनिवास गुप्ता ने कहा, 'मेरे घर में पत्नी को फिर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. बेंगलुरु के आर्टिस्ट श्रीधर मूर्ती को मेरी पत्नी का स्टैच्यू बनाने में एक साल का वक्त लगा. स्टैच्यू की लंबी उम्र के लिए सिलिकोन का इस्तेमाल किया गया है.'

#Karnataka : Industrialist Shrinivas Gupta, celebrated house warming function of his new house in Koppal with his wife Madhavi's silicon wax statue, who died in a car accident in July 2017. Statue was built inside Madhavi's dream house with the help of architect Ranghannanavar pic.twitter.com/YYjwmmDUtc

एएनआई ने इस पोस्ट को 11 अगस्त की सुबह शेयर किया है. जिसके अब तक 7 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों ने फंक्शन का वीडियो भी शेयर किया, जहां परिवार माधवी के सिलिकॉन स्टैच्यू के साथ बैठा है.

The wax statue is the wife of that man and mother of those two girls.

The wife had expired two years back due to a car accident.

They made her as a statue and made her to sit during the House warming ceremony pic.twitter.com/73l5EzNq5I