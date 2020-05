जंगली कुत्ते के पीछे भूखे बाघ ने लगाई दौड़ तो अजीबोगरीब तरह से भौंकने लगा कुत्ता और फिर... देखें Video

पीछा करने का एक वीडियो मूल रूप से फाइवजेरो सफ़ारीस द्वारा साझा किया गया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, इसे एक वन्यजीव फोटोग्राफर ने ट्वीट किया था, जिसने कुत्ते की आवाज को "अजीब" कहा था. उन्होंने कहा, 'मैंने जंगल में जंगली कुत्ते का ऐसा अलार्म कभी नहीं सुना. बल्कि वो खुद एक शिकारी है. बाघ से बचने के लिए वो ऐसा दौड़ता दिखा. क्या अजीब आवाज है...'

Tiger Chasing a Dhole aka Wild dog at Kabini.

Video credit in video

इस वीडियो को 14 मई की सुबह पोस्ट किया गया था, जिसके अब तक 22 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं और कई कमेंट्स आ चुके हैं.

भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा के अनुसार, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद से जंगली कुत्ते के अजीब व्यवहार के लिए कई स्पष्टीकरण डाले गए थे. काबिनी क्षेत्र के उनके कुछ सहयोगियों ने कहा कि जंगली कुत्ता बाघ को आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके पास में पिल्ले थे.

सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार, जंगली कुत्ते आम तौर पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक सीटी का उपयोग करते हैं. ये जंगली कुत्ते महान संचारक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अन्य आवाजों का भी उपयोग करते हैं, जिसमें हाई पिच वाली चीखें शामिल हैं.