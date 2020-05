लॉकडाउन में शराब लेने के लिए लोगों ने निकाला गजब का जुगाड़, खड़े होने की जगह किया ऐसा... देखें Photos

लाइन में लगने की बजाय उन्होंने खड़े होने के स्थान में बॉटल, बैग, हेलमेट, चप्पल रख दीं. ये नजारा है कर्नाटक के हुबली शहर का. गोकुल रोड पर स्थित शराब की दुकान के सामने लाइन में खड़े होने की बजाय उन्होंने अपना सामान उस जगह पर रख दिया और दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इन तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया है.

Karnataka: People use water bottles, bags, helmets, slippers etc to reserve their places in queue, outside liquor shops in Gokul road area of Hubli. #CoronaLockdownpic.twitter.com/wdrvcWSuXI