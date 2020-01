गुस्सैल हाथी को सड़क पर आता दिखा ट्रक, पीछे लगा दी दौड़ और किया ऐसा हाल... देखें Viral Video

कर्नाटक (Karnataka) के नागरहोल नेशनल पार्क (Nagarhole National Park) में एक हाथी इतना गुस्से में था कि उसने एक ट्रक का पीछा किया और बोनट को चीर दिया. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्विटर यूजर माइकल ड्वायर ने 51 सेकंड के इस वीडियो को शेयर किया, जिसको देखकर ट्विटर यूजर्स हैरान रह गए. देखा जा सकता है कि गुस्से में हाथी ने ट्रक का पीछा किया और ड्राइवर डर के मारे ट्रक को रिवर्स चलाने लगा. कुछ ही क्षणों बाद, हाथी ने ट्रक के बोनट में अपनी सूंड घुसा दी और उसे चीर दिया.

माइकल ड्वायर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''कल गुस्से में कर्नाटक के हाथी ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक के बोनट को अपनी सूंड़ से चीर दिया.''

देखें Video:

Terrifying chase down y'day by angry Karnataka elephant, rips off truck bonnet with tusks ⁦@jrendell⁩ ⁦@tunkuv⁩ pic.twitter.com/TkffCMvGZw