नदी में उतरकर जानवर को पकड़ रहा था शख्स, अचानक कर दिया कोबरा ने Attack - देखें पूरा Video

यह घटना कर्नाटक के शिवमोगा में हुई. नदी में उतरकर एक्सपर्ट जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था. मौका पाकर कौबरा ने उसी पर अटैक कर दिया. पीछे खड़े दूसरे शख्स ने उसका मुंह पकड़ने की कोशिश की. लेकिन तब तक एक्सपर्ट जमीन पर गिर चुका था. कोबरा कामयाब हो जाता, अगर वहां दूसरा शख्स मौजूद नहीं होता तो. दोनों ने मिलकर कोबरा पर काबू पा लिया.

देखें Video:

#WATCH | A reptile expert narrowly escapes being bitten by a Cobra snake while trying to catch the animal



Shivamogga, #Karnatakapic.twitter.com/czTc7Zv7pu — ANI (@ANI) January 12, 2021

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसको अब तक 80 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

This was hilarious .. but feeling sad for them pic.twitter.com/JMhR8HjZa1 — ???????????????????????????? (@usernameraaj) January 12, 2021

That was scary! — technical_Guru (@Analyst26Guru) January 12, 2021

That was very narrow escape. — Anand PG (@Iam__PG) January 12, 2021