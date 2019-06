नहीं चुकाया कर्ज तो महिला को खंभे से बांधकर की चप्पलों से पिटाई, वायरल हुआ VIDEO

बेंगलुरु (Bengaluru) में ऐसी घटना हुई जिसने सभी के होश उड़ा दिए. कर्ज नहीं चुकाने पर महिला को खंभे से बांधकर पीटा गया. आस-पास लोग खड़े होकर देखते रहे. कर्नाटक की करीब 30 साल की महिला को चप्पल और झाड़ू से पीटा गया.

कोलेगल क्षेत्र के चमाराजानगर में राजामनी एक छोटा सा होटल चलाती हैं और बेंगलुरु में चिट-फंड का बिजनेस भी करती हैं.

ANI के मुताबिक, उन्होंने किसी से 50 हजार रुपये लिए थे. लेकिन वो पैसे नहीं लौटा पाईं. कोड़िगेहली में राजामनी को बिजली के खंभे से बांधा और चप्पलों से पीटकर पैसे मांगे गए. महिला पर उत्पीड़न के बाद कर्नाटक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

देखें VIDEO:

#WATCH A woman was tied to a pole in Kodigehalli, Bengaluru, yesterday, allegedly for not repaying a loan she took. Police have arrested 7 people in connection with the incident. #Karnatakapic.twitter.com/jpwX3Cr0Gu