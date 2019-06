इंद्र देवता को खुश करने के लिए कराई गई 'मेढ़कों' की शादी, कार्ड छपवाकर लोगों को बुलाया दावत में... देखें VIDEO

कर्नाटक (Karnataka) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. बारिश के देवता को प्रसन्न करने और राज्य में झमाझम बारिश कराने के लिए उडुपी में दो मेढ़कों की शादी कराई गई. उडुपी नागरिक समिति और पंचरत्न सेवा ट्रस्ट ने शनिवार को एक होटल में यह विवाह कराया. इस अनोखे विवाह के बाद उडुपी के कलसंका के मेढ़क 'वरुण' और किलिंजी के कोलालागिरि की मेढ़की 'वर्षा' को पति-पत्नी घोषित किया गया.

यह विवाह कराने वाले न्यास के महासचिव नित्यानंद ओलाकुडू ने बताया कि 'मानडूका कल्याणोत्सव' का आयोजन बारिश कराने वाले देवता को प्रसन्न करने के लिए किया गया था. उडुपी जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और क्षेत्र पानी की कमी के संकट से जूझ रहा है.

देखें VIDEO:

#WATCH Frogs married in Karnataka's Udupi to please the rain gods. The frogs were dressed in custom made outfits for the ceremony. pic.twitter.com/s9I4rLT0Tu