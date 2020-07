कश्मीरी बच्चे ने ढोल पर किया जबरदस्त डांस, IAS अफसर बोलीं- 'यह है सच्ची खुशी...' - देखें Viral Video

मूल रूप से एक ट्विटर उपयोगकर्ता 'KangriCarrier' द्वारा पोस्ट किया गया, उनके अलावा ट्विटर पर इस वीडियो को कई यूजर्स ने शेयर किया है, जिसमें आईएएस ऑफिसर प्रियंका शुक्ला भी शामिल हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अभी अभी टाइमलाइन पर इसे देखा! सच्ची ख़ुशी शायद व्यक्तिगत तौर पर ऐसी ही दिखती हो..'

देखें Video:

उनके अलावा आईआईएस ऑफिसर अंकुर लगोटी ने भी इस वीडियो को शेयर कर मजेदार रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'यकीन मानिए. ट्विटर पर आज यह सबसे अच्छी चीज है. बचपन भी क्या चीज होती है यार. वेल डन किड.'

Believe me. This is the best thing on twitter today . Bachpan bhi kya cheez hoti he yr. Well done kid #wednesdaymorning #happiness VC: @KangriCarrier pic.twitter.com/BybVBSnYXJ

दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, समय मुश्किल नहीं हो सकता है. हमारे भविष्य के बारे में अनिश्चितता के साथ, चारों ओर नकारात्मकता और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है. हम में से कुछ अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं लेकिन यह उन लोगों के लिए मुश्किल है जो अकेले रह रहे हैं और अपने दम पर इससे जूझ रहे हैं.

ऐसे समय के दौरान, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का सही काम है. वो भी इंटरनेट की बदौलत, हममें से बहुत सारे लोग खुद का मनोरंजन करते रहे हैं.

प्रियंका ने इस वीडियो को 22 जुलाई को शेयर किया है, जिसके अब तक 95 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 700 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

I smiled becoz he danced without noticing anything, he danced for his own happiness,he danced without caring about anything..

This is life and we need to learn this from this cute kid