कश्मीर की इस बच्ची ने कैमरे के सामने की ऐसी रिपोर्टिंग, जीत लिया सभी का दिल, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. कश्मीर के शोपिया में एक लड़की ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. कश्मीर में इस समय काफी बर्फबारी हो रही है. इसी बीच बच्ची ने रिपोर्टिंग कर मौसम की जानकारी दी. रिपोर्टर के अंदाज में बच्ची ने कैमरे के सामने हाथ में लकड़ी की डंडी थामकर रिपोर्टिंग की. बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए एक टनल में छिपे थे. जिनको बच्ची ने रंगे हाथों पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची कैमरे के सामने खड़ी है और मौसम की जानकारी दे रही है. वो कह रही हैं- 'यहां इतनी बर्फबारी हुई है कि मकान का एक मंजिला दब चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फबारी के कारण काफी ठंड है यहां पर, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो छोटे बच्चों की कहानी है. जिन्होंने पढ़ने से बचने के लिए एक टनल बनाई है और वहां पर जाकर छिप गए हैं. बच्चों का कहना है कि वो पढ़ाई से तंग आकर वो इस टनल में रहते हैं.'

देखें VIDEO:

A schoolgirl from #Shopian is reporting about snowfall. Watch this aspiring journalist's report. #kashmirpic.twitter.com/QSKYAopZ6h