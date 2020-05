तेंदुए ने किया Attack, तो इस जानवर ने ऐसा किया वार कि तड़पकर रह गया शिकारी - देखें पूरा Video

कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी में इस वीडियो को फिल्माया गया, दोनों जानवरों को एक सुनसान सड़क पर देखा गया. तेंदुआ पॉर्कुपाइन (Porcupine) की ओर बढ़ता है, तो तेंदुए को डराने के लिए जानवर शरीर पर लगे काटों को फैलाता है, जिससे तेंदुए को काटे लग जाते हैं और वो झटपटाकर निकल जाता है.

पॉर्क्‍यूपाइन का शरीर कांटेनुमा होता है. अगर कोई उसका शिकार करने की कोशिश करता है तो वो कांटे उसके शरीर पर छोड़ देता है. जिससे शिकार करने वाला तड़प जाता है. इस बार भी यही हुआ. तेंदुआ जैसे ही पॉर्क्‍यूपाइन के करीब आया तो उसने कांटे चुभा दिए. उसके बाद जो हुआ, उसको देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlifepic.twitter.com/xBide0za6d — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020

