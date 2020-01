IPS अफसर ने शेयर किया दिल दहला देने वाला Video, चलती कार से गिरा बच्चा और फिर...

ट्विटर पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे के साथ सफर करते वक्त कार का चाइल्ड लॉक कितना जरूरी होता है. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा चलती कार से गिर गया. लेकिन उसकी जान बचा ली गई. कार के बाहर गिरते ही सामने से बस आ गई. लेकिन वो वक्त रहते रुक गई.

26 दिसंबर को इस वीडियो को सबसे पहले यूट्यूब पर शेयर किया गया था. केरल में घटना हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई. ट्विटर पर इस वीडियो को आईपीएस अफसर पंकज जैन ने शेयर किया और साथ ही रोड सेफ्टी का मैसेज दिया.

31 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार मोड़ पर मुड़ती है. तभी अचानक बच्चा दरवाजा खोलता है और बाहर गिर जाता है. उसी समय पीछे से कार और आगे से बस आ जाती है. लेकिन बच्चे को सड़क पर गुरा हुआ देख वो रुक जाते हैं. अगर दोनों की नजर नहीं पड़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

देखें Video:

Child lock and child seats are very important when travelling with childrens. Check all doors are closed properly, and child lock is on. Always make sit children in a child restraint seat. All kids wont be as lucky as this one. #Staysafe#Roadsafetypic.twitter.com/qfnf1rMrox