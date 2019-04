10वीं की आखिरी परीक्षा देने घोड़ी दौड़ाते हुए पहुंची छात्रा, आनंद महिंद्रा ने किया ऐसा Tweet, देखें VIDEO

आपने अभी तक कॉमिक्स या कार्टून सीरिज़ में ही प्रिंसेज़ को घुड़सवारी करते देखा होगा. या फिर फिल्मों में ही एक्ट्रेसेस को घोड़े पर सवारी करते देखा होगा. लेकिन कहानियों से निकलकर असल ज़िंदगी में भी एक ही लड़की देखी गई. ये अपने प्रिंस को ढूंढने या फिर प्रजा को बचाने नहीं बल्कि अपना एग्ज़ाम देने पहुंची.

केरल के शहर तृश्शूर या त्रिशूर जिले (Thrissur) में एक 10वीं कक्षा की छात्रा घोड़े पर अपनी परीक्षा देने पहुंची. ये पूरा वाकया साथ में बाइक पर चल रहे शख्स से वीडियो में कैद किया. आप भी देखिए ये वीडियो...

This video clip from my #whatsappwonderbox shows how a girl student is going to write her Class X final exam in Thrissur district, Kerala. This story made my Sunday morning brew of @arakucoffeein taste better! After all, ARAKU coffee is about #cupofchange#GirlPower@NanhiKalipic.twitter.com/45zOeFEnwV — Manoj Kumar (@manoj_naandi) April 7, 2019



वीडियो में आप देखेंगे कि स्कूल ड्रेस में पीठ पर बैग टांगे ये छात्रा अपने एग्ज़ाम सेंटर जा रही है. वीडियो शेयर करने वाले शख्स मनोज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 10वीं कक्षा की छात्र खुद घुड़सवारी करते हुए एग्ज़ाम सेंटर जा रही है.

इस वीडियो को देख ट्विटर यूज़र छात्रा को फिल्म बाहुबली 2 (Baahubali 2) की 'देवसेना' (Devasena) बुलाने लगे. वीडियो के वायरल होने के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी इस लड़की के बारे में पूछते हुए कहा, त्रिशूर जिले में कोई इस लड़की को जानता है? मुझे अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर के लिए इसकी पिक्चर चाहिए. इस स्कूल की बच्ची ने मुझे भविष्य के लिए मुझे आशावाद से भर दिया है.

Does anyone in Thrissur know this girl? I want a picture of her and her horse as my screen saver. She's my hero..The sight of her charging to school filled me with optimism for the future... https://t.co/6HfnYAHHfu — anand mahindra (@anandmahindra) April 7, 2019

इस ट्वीट के बाद लड़की का नाम और उसके घोड़े का नाम पता चला.

एक ट्विटर यूज़र ने इस लड़की की फोटो पोस्ट की और बताया कि इसका नाम है कृष्णा और इसके घोड़ी का नाम है 'राणाकृष्ण'.